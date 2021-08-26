غادة عبد الرازق تطل على جمهورها بدون مكياج بعد (الطبيخ و الغسيل)!

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها على (إنستجرام) وعلقت عليها قائلة:( بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه).

ورد متابعو غادة عبد الرزاق، على صورة والتلعليق حيث ظهرت مرهقة من الأعمال المنزلية، حيث قالت إحداهن: ( يعطيكِ العافية، أجمل ست بيت)، وعلقت أخرى:(ديفا حتى بعد البهدلة خمسة عليكي)، وغردت أخرى:( ومالها الطبيعه أحلى طبعا).

ومؤخرا، نشرت الممثلة المصرية صورة جمعتها مع إبنتها (روتانا)، مثيرة فضول متابعيها.وعلقت غادة على الصورة التي جمعتها مع إبنتها الوحيدة ومديرة أعمالها: (قريبا).

وتكهن البعض أن غادة ستتعاون مع ابنتها للمرة الأولى في عمل فني بعد سنوات قضتها روتانا كمديرة لأعمال والدتها ومساعدة لها خلف الكاميرا. وظهرت غادة وابنتها بنفس الملابس باللون الأسود ونفس الاكسسوارات.

يذكر أن آخر أعمال النجمة غادة عبد الرزاق مسلسل (لحم غزال) وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.