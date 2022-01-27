غادة عبد الرازق تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت النجمة غادة عبد الرازق إصابتها بمتحور أوميكرون، حيث كتبت عبر خاصة ستورى حسابها بموقع (انستغرام):(الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون)، لتنضم إلى قائمة الفنانين الذين أصيبوا بكورونا بعد النجمات يسرا و منة شلبي وآخرين.

فى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لحقت‭ ‬غادة‭ ‬بموسم‭ ‬رمضان‭ 2022 ‬ولكنها‭ ‬ستشارك‭ ‬بنصف‭ ‬الموسم‭ ‬فقط،‭ ‬بعد‭ ‬تعاقدها‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬من‭ ‬15‭‬حلقة‭ ‬بعنوان‭ ‬الأبواب‭ ‬الخلفية،‭ ‬وتتعاون‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬المؤلفين‭ ‬نور‭ ‬حمدي‭ ‬وهيباتيا،‭ ‬والمخرج‭ ‬الشاب‭ ‬حسن‭ ‬صالح‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تصويره‭ ‬في ‬لبنان‭.

وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها مسلسل (لحم غزال) في شهر رمضان الماضي، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.