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غادة عبد الرازق تنشر بوستر مسلسلها الرمضاني (سلطانة العز)

منشور 10 نيسان / أبريل 2020 - 02:29
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق البوستر الدعائي الأول لمسلسلها الجديد (سلطانة المعز)، المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، على قناة (النهار).

ونشرت غادة بوستر المسلسل، عبر حسابها بـ(إنستجرام)، وعلقت عليها قائلة: (رمضان إن شاء الله ٢٠٢٠.. سلطانة المعز إخراج محمد بكير وتأليف أياد إبراهيم ومدير تصوير هيثم زنيتا.. إن شاء الله )، حسب موقع أخبار اليوم.

(سلطانة المعز) بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.


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