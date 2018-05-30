غادة عبد الرازق

تواصل الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "ضد مجهول"، بإحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد بالتزامن مع عرضه على قنوات الحياة المصرية،وتجمع المشاهد الختامية بين غادة عبد الرازق، وفراس سعيدوحنان مطاوع.

وكانت غادة عبد الرازق قد أثارت اهتمام الجمهور في المشهد الذي أبكى الكثير عندما قامت بتغسيل ابنتها التي قتلت وتعرضت للاغتصاب خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "ضد مجهول" من بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، حنان مطاوع، دياب، أحمد سعيد عبد الغني، فراس سعيد، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، ويدور المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسا على عقب.

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