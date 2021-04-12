غادة عبد الرازق في لحم غزال "أداء بارد ومشهد Fake"..فيديو!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي غالباً ما تترك لها بصمة في عالم مسلسلات رمضان.

مع عرض الحلقة الأولى إنتقادات لاذعة وُجهت للمسلسل وبالتحديد لمشهد حريق جمع غادة بـ حمدي الميرغني، إذ أن رد فعل غادة على الحريق وطريقة إخمادها للنار كانت باردة جداً لدرجة دفعت الجمهور للتعليق بـ "مشهد الحريق باخر حلقة لحم غزال ماكان مقنع أبدا هلأ ممكن مابدن يقدمو مشهد مؤذي لعين المشاهد بس كانوا بيقدرو يعملوه بطريقة مقنعة اكتر اخراجياً حتى غادة عبد الرازق وكيف تفاعلت مع الموضوع ومسكت البطانية باسلوب بارد والنار مبيني fake ومبين انو مافي حدا عم يحترق"...

الإنتقادات لم تتوقف على أداء غادة في المشهد بل حتى الإخراج الذي وُصف بالضعيف والغير مناسب من ناحية مكان التصوير الذي لا يعكس طبيعة سوق الجزارة في مصر، وأوعز البعض سبب التراجع في أداء وظهور غادة للجمهور افتراقها عن زميل نجاحها على مدار السنوات الماضية المُخرج "محمد سامي".

الممثل المصري حمدي الميرغني أيضاً كان له نصيب من الإنتقادات بسبب تعابير وجهه التي لا تمد لأجواء الأكشن بأي صلة، إذ أن الجمهور ربما اعتاد عليه بالأجواء الكوميدية التي حلق بها عالياً.

في نفس السياق، أثنى الأغلب على قصة العمل والأحداث ككل لما تحمله من تصاعد معقول ومشوق ضمن السياق الدرامي وعبروا عن حماسهم للحلقات القادمة وأن مشهد واحد غير منطقي و أخطاء الحلقة الأولى بالمجمل غير كافية للحكم على العمل، وجاء في تعليق إحدى الإعلاميات "شاهدت حلقتين من مسلسل لحم غزال الذي يشي بعمل مشوق وشد الاعصاب حول حبكة اختفاء ابن البطلة غادة عبد الرازق وارتكاب جريمة حرق لا يحكم على العمل منذ اللحظات الاولى ولكن لا بد أن نثني على بناء مدينة كاملة لحارة مصرية لزوم التصوير".

#مسلسلات_رمضان

شاهدت حلقتين من مسلسل #لحم_غزال الذي يشي بعمل مشوق وشد الاعصاب حول حبكة اختفاء ابن البطلة #غادة_عبد_الرازق وارتكاب جريمة حرق

لا يحكم على العمل منذ اللحظات الاولى ولكن لا بد ان نثني على بناء مدينة كاملة لحارة مصرية لزوم التصوير وهو ما يرفع مستوى الانتاج في لبنان pic.twitter.com/wxOgapbXLf — #Fatima_Daoud (@fatimadaoud) April 12, 2021

قصة مسلسل لحم غزال

تدور أحداث المسلسل عن "غزال" التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق وشيقيقتها شوق والتي تلعب دورها الفنانة مي سليم، تعيش الأختان في منطقة شعبية بمفردهما وهذا يعرضهم للعديد من المشكلات، ومن خلال الأحداث نرى كيف تعيش الأختان في هذه الظروف الصعبة ضمن أحداث مشوقة.

أما عن طاقم العمل يتواجد عدد من الوجوه إلى جانب غادة ومي سليم من بينهم الفنان يوسف وائل، والفنان شريف سلامة والفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد فتحي والفنانة وفاء عامر والفنان محمد عادل وغيرهم.

للمزيد من قسم الترفيه:

بريانكا تشوبر بإطلالة جريئة أظهرت صدرها..وأحضان وقٌبل من زوجها أمام الكاميرات!

البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال يكشف عن ضحاياه من المشاهير..فيديو!

دينا الشربيني وشيرين رضا توجهان رسالة غامضة.. والجمهور "راح فيها عمرو دياب"!