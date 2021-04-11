البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال يكشف عن ضحاياه من المشاهير..فيديو!

أطلق الفنان المصري رامز جلال الفيديو الترويجي لبرنامج المقالب "رامز عقله طار" والذي سيعرض خلال أيام قليلة ضمن برامج رمضان الترفيهية.

رامز أرفق الفيديو الترويجي تعليق جاء فيه "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".

الفيديو كشف عن وجوه نجوم الفن الذين كانوا ضحية رامز ومن بينهم "نسرين طافش، معتصم النهار، جميلة عوض، ملك قورة، محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، ريهام حجاج، بدرية طلبة، دينا الشربيني، أحمد مالك".

أما فيما يتعلق بنجوم الرياضة فـ بحسب المصادر يتواجد كل من لاعب كرة القدم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، واللاعب مجدي قفشة من فريق الأهلي، وزميله في الفريق اللاعب محمد هاني، وكذلك مروان محسن، واللاعب فرجاني ساسي من الزمالك، وزميله في الفريق أشرف بن شرقي.

وحول طبيعة المقلب فهو يدور داخل مدينة الملاهي بعد أن تم إقناع الضيوف للتصوير داخل المكان، وقد تم تسريب فيديو لـ رامز من كواليس تصوير عمله الجديد وظهر فيه بشورت قصير وهو يوجه كلامه للكاميرا ومن ثم تحرك بعدها هو وفريق العمل معاً، وبحسب المتداول فإن مكان الفيديو في المملكة العربية السعودية حيث صور رامز برنامج المقالب.

السؤال المطروح حالياً هل سيكون الموسم الجديد أقوى من السابق "رامز مجنون رسمي" خاصةً أن السنة الماضية كان عدد الضيوف من مشاهير الفن أكثر من 20 شخص وتمكنت كل حلقة من تصدر الترند عبر تويتر إضافةً إلى مشاهدات مُخيفة عبر منصة يوتيوب.

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