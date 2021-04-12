بريانكا تشوبر بإطلالة أظهرت جريئة أظهرت صدرها..وأحضان وقٌبل من زوجها أمام الكاميرات!

أطلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا برفقة زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـ BAFTA للأفلام السينمائية.

واختارت الجميلة الهندية إطلالة مميزة وجريئة من تصميم دار "pertegaz" مكونة من بنطلون واسع بخصر عالي وتوب على شكل جاكيت مكشوف بطريقة كبيرة من منطقة الصدر، وعادت من بعدها وأطلت بتوب وتنورة ميزهما تصميم على شكل فراشة في منطقة الخصر من تصميم "Ronald van der Kemp".

وتلقت إطلالة بريانكا انتقادات لاذعة بسبب منطقة الصدر المكشوفة، إلا أن التركيز الأكبر كان على الرومانسية التي جمعتها بزوجها ما بين قُبل وأحضان على السجادة الحمراء وأمام الكاميرات.

من جهة أخرى، تعرضت الممثلة الهندية لهجوم كبير بعد أن تم تداول تصريح لها من مقابلة جديدة جاء فيه: "عشت في وسط مليء بالأديان، إذ تعلمت المسيحية من المدرسة التي ارتدتها والإسلام لأن والدي كان يغني في المسجد"!!

وأثار التصريح المتداول غضب الجمهور الذي اتهمها بالتطاول على الدين والإساءة له ضمن تعليقات مختلفة من بينها "انتي والله ما تعرفي شي مخربطة بين الكنيسة والمسجد".

وتابع آخر "ما يفرقوا لفظيا بين الإنشاد والغناء كله واحد وشي عادي وطبيعي مثلا اخي منشد بس بالانجليزي نقول اخي يغني اغاني اسلامية".

وكان هنالك تعليق "معروفة لها مقابلات كثيرة تتطنز عن الإسلام وصلاتهم ودايما تهاجم باكستان وبنغلادش والمسلمين خاصة والحين انتهزت الفرصة لانه أوبرا بتنشر المقابلة وتقول يغني بالمسجد وحده مثل هذا تختار كلمة تغني وهي عارف تماما وش جالسة تقول".

يذكر أن بريانكا كانت قد شغلت الحديث بعد تداول صُور لها برفقة زوجها الفنان الأمريكي نيك جوناس وبدت فيه بوزن زائد وخطوط من منطقة الرقبة أثارت التساؤل حول ما إذا كانت تنتظر طفلها الأول، وما زاد الشكوك صمت الممثلة تماماً وعدم إعطاء أي تصريح.

وتم تداول منذ مدة صُور جديدة للممثلة وهي ترتدي ملابس رياضية وكان الوزن الزائد غير واضح بتاتاً مما ينفي أخبار الحمل بشكل قطعي، إلا أن الخطوط حول الرقبة ما تزال موجودة وهو ما عزاها البعض إلى إصابتها بمرض الغدة الدرقية.



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