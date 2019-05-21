غادة عبد الرازق متهمة بإهانة المرأة و الإبتذال في (حدوتة مرة)

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريرًا انتقد فيه عددًا من المسلسلات ومنها (حدوتة مرة)، للفنانة المصرية غادة عبدالرازق.

وجاء في البيان: (مسلسل حدوتة مرة للنجمة غادة عبدالرازق يحتوي على 35 مخالفة ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة و13 تدخين و7 شرب الخمر ومخالفة مخدرات و4 عدم احترام القوانين و2 إيحاءات جنسية و3 عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المرأة وإهانتها)، حسب موقع الفجر.

سلسل (حدوتة مُرة) من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد.