بعد سنوات من الخلاف: غادة عبد الرازق و رانيا يوسف تتصالحان

غادة عبد الرازق و رانيا يوسف تتصالحان

لم يتصور احد من محبي الممثلة غادة عبد الرازق أو محبي الممثلة رانيا يوسف انتهاء الخلاف بينهما الذي استمر لسنوات طويلة في لحظات فقط.

وفي التفاصيل، فقد اجتمعت رانيا يوسف التي كانت على متن احدى الطائرات حيث تسافر الى المغرب للمشاركة في المسيرة الخضراء مع غادة عبد الرازق التي كانت وجهتها تماماً كوجهة يوسف بالاضافة الى مجموعة من الممثلين، فالتقت يوسف مع عبد الرازق وتبادلا الأحاديث بجو من الإحترام المتبادل، بحسب ما أظهرت الصور التي نشرتها الممثلة روجينا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت يوسف وعبد الرازق في احدى الصور وهما متبسمتان الى جانب بعض الممثلين وكأن الخلاف انتهى، حسب موقع الفن.

يذكر ان خلاف يوسف وعبد الرازق وقع في العام 2012 على هامش مشاركتهما في فيلم (ريكلام) حيث اتهمت حينها يوسف زميلتها عبد الرازق بأنها كانت السبب في حذف مشاهدها في الفيلم، وأنها طمعت في الدور لنفسها.