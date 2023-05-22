غدير الفهد تنجو من الموت بعد طعنها من قبل عصابة

كشفت الفنانة الكويتية غدير الفهد أنها تعرضت للطعن من قبل امرأة عراقية وابنتها وصديق الأخيرة، بعد تقديمها شكوى في حقهم بعدما مارسوا عليها عمليات نصب واحتيال.

غدير الفهد تتعرض للطعن

وشاركت الفهد صورة لمكان الطعن عبر حسابها في "سناب شات"، إذ صوَّبت المعتدية على منطقة الرقبة بهدف قتلها، وفق ادعائها.

ولفتت الفهد إلى أن العصابة المؤلفة من الأم (فاتن) وابنتها (أصالة) وصديق ابنتها (أمير) طاردوها بالسكاكين ظهر يوم الجمعة الماضي في مدينة إسبو الفنلندية، حيث تمكنت فاتن من طعنها في منطقة الرقبة، ثم حاولت الأخير طعن نفسها بالسكين، إلَّا أن من حولها منعوها من تنفيذ خطتها.

وتوعَّدت الفهد المهاجرين المجرمين في فنلندا، قائلة في منشور: "ترقبو حملة غدير الفهد لتصفية المهاجرين المجرمين من هذا البلد العظيم".

وأضافت مهددة المعتدين عليها: "كل ألم وكل غياب عن دوامي راح ادفع أصالة وأمها وأمير الثمن والله لتدفعون دم قلبكم وما رح تخلصون".

كما نشرت صورة للبلاغ الذي قدمته في مركز الشرطة، وكتبت: "سبب طعني أنه كشفتهم النصابين وهذا الدليل عند شركة الضريبة الفلندية تاريخ 17 سويت بلاغ تاريخ 19 انطعنت والحسبه عليكم".

من هي غدير الفهد ؟

يُشار أن الفهد ممثلة كويتية من أب كويتي وأم سعودية، وتحمل جواز سفر فنلندياً، وهي من مواليد 1992، أي تبلغ من العمر 29 عامًا.

بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة بدور صغير في مسلسل "الملافع"، الذي عرض في 2013، وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية، وهي الأخت غير الشقيقة لمناير الفهد.





