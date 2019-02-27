غضب في الشارع الأردني بعد قيام أمانة عمان بتكريم حليمة بولند ونجوم آخرون والسبب؟

تكريم حليمة بولند ونجوم آخرون في الأردن

قررت أمانة عمان في الأردن تكريم عدد من الفنانين العرب والأردنيين، وذلك احتفالًا بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذكرى العشرين لاستلام سلطاته الدستورية، وحضر كل من حليمة بولند وأنابيلا هلال ونجوم آخرين حتى يتم تكريمهم بحضور أمين عمان يوسف الشواربة.

وأثار هذا الاحتفال غضب الكثير من الأردنيين، والبعض عبّر عن استيائه من خلال موقع تويتر، فكتب أحدهم تعليقًا قال فيه: " يبدوا أنه أصبح بروتوكول وجزء من سياسية أمانه عمان الكبرى تكريم الراقصات والفنانات الغير اردنيات في أعياد وطنيه.... ليش؟ مابدك تكرم أمهات الشهداء...أعتقد إنه في فنانات اردنيات.... و السؤال الأكبر.... ليش دايماً فنانات؟ مركزين على الجنس اللطيف... تباً.

ويكمن سبب استياء واستنكار الشارع الأردني لهذا الحفل أنه كان من الأولى تكريم أهالي الشهداء الذين سقطوا مؤخرًا في مدينة السلط، بالإضافة إلى أن هناك شخصيات إعلامية وطنية تستحق وتحتاج أكثر لهذا التكريم.

من ناحية أخرى، شاركت بولند عدة صور لها بالزي الأردني التقليدي، ونشرت مجموعة من الفيديوهات خلال تواجدها بالحفل وتكريمها من قبل أمين عمان.