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غضب في الشارع الأردني بعد قيام أمانة عمان بتكريم حليمة بولند ونجوم آخرون والسبب؟

غضب في الشارع الأردني بعد قيام أمانة عمان بتكريم حليمة بولند ونجوم آخرون والسبب؟
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