شاهدوا بالفيديو: غناء أسيل عمران وحمزة هوساوي في حفل جوائز كرة القدم العالمية في دبي

أسيل عمران وحمزة هوساوي على مسرح حفل توزيع جوائز كرة القدم العالمية في دبي

أثارت الفنانة السعودية أسيل عمران بصحبة نجم برنامج المواهب "أكس فاكتور" حمزة هوساوي إعجاب الجمهور الليلة الماضية، وذلك بعد حضورهما على مسرح حفل توزيع جوائز كرة القدم العالمية في دبي، وأدائهما لوصلة غنائية مميزة استطاعت أن تتصدر قائمة الأكثر تداولًا على محرك جوجل.

وغنى حمزة هوساوي أغنية باللغة الإنجليزية وهي"Treasure" بينما غنت أسيل عمران أغنية "بلا ولا شي" للفنان زياد الرحباني، وبدا على كريستيانو رونالدو الذي كان متواجدًا في القاعة السعادة الشديدة مع سماح صوتهما في الحفل.

View this post on Instagram A post shared by Aseel | أسيل (@aseel) on Jan 4, 2019 at 11:46am PST

وكانت أسيل عمران قد شاركت متابعيها على انستغرام مقطع من حفل غلوب سوكر، وعلقت عليه قائلة: "تشرفنا حمزة و أنا أمس بالغناء في حفل جوائز كرة القدم العالمية في دبي ليلة جميلة تقدرو تتابعوها حالياً على قناتي على يوتيوب".

الجدير ذكره أن جوائز جلوب سوكر هي جوائز سنوية يتم منحها للمتفوقين في مجال كرة القدم ويتم تنظيمها من قل الجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين.

للمزيد من قسم الترفيه اضغط هنا