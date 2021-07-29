كييليني يؤكد قرب توقيعه على عقد جديد مع يوفنتوس

أكد جيورجيو كييليني أنه على أعتاب التوقيع على عقد جديد مع يوفنتوس حتى "يفوز بالمزيد من الألقاب".

وسيتم المدافع المخضرم عامه الـ 37 الشهر القادم، وقد لعب دوراً مهماً في فوز منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 مطلع الشهر الجاري.

وسيعود نجم الدفاع إلى تدريبات يوفي قريباً، مما يعني أن مسألة تجديد عقده باتت وشيكة.

وانتهى عقد كييليني مؤخراً، وأثارت تقارير لإمكانية عدم التجديد مع فريق السيدة العجوز، إلا أن اللاعب نفسه أنهى هذه التكهنات مشدداً على أنه مستمر في تورينو.

وانضم قائد منتخب إيطاليا إلى يوفنتوس عام 2005 وشارك في 535 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 36 هدفاً، كما صنع 24 هدفاً آخر.