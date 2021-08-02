إنتر ينافس يوفنتوس على توقيع بيانيتش

يطمح إنتر ميلان لمنافسة يوفنتوس على خدمات ميراليم بيانيتش نجم خط وسط برشلونة الذي تبدو أيامه في كتالونيا معدودة.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن الدولي البوسني بات مطلوباً من قبل فريقه السابق يوفنتوس إلى جانب غريمه الأزلي النيراتزوري.

بيانيتش يريد الرحيل عن برشلونة

ويرغب نجم الوسط في العودة إلى تورينو بعد موسم وحيد عانى خلاله في فرض نفسه تحت إشراف المدرب رونالد كومان، لكن البيانكونيري مستعد فقط لاستعارته.

ووصل البالغ عمره 31 عاماً إلى البارسا قادماً من يوفي صيف العام الماضي في صفقة تبادلية شهدت انتقل آرتور بالاتجاه المعاكس.

ويسعى النادي الكتالوني الآن إلى إقناع نجم روما السابق بإنهاء عقده الحالي، وحينها سيعرض عليه إنتر عقداً لثلاثة مواسم.