فؤاد عبدالواحد ينتقد بلقيس فتحي: "ليس لها مستقبل فني"

أعاد الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد إلى الواجهة خلافه مع مواطنته الفنانة بلقيس فتحي، لدى حلوله ضيفًا في برنامج "مراحل" مع الإعلامي السعودي علي العلياني.

فؤاد عبدالواحد ينتقد بلقيس فتحي

في اللقاء، سئل فؤاد حول المطربين الذين يتابع أعمالهم ويرى أن لهم مستقبلًا فنيًا، ليذكر أسماء عدد من النجوم من بينهم: أصيل هميم، وداليا مبارك، ورحمة رياض، وعايض القرني، وغيرهم دون ذكر اسم مواطنته الفنانة بلقيس فتحي، الذي حازت على شعرة عربية وعالمية.

وأوضح عبدالواحد إلى أنه لا يرى مستقبلًا فنيًا لبلقيس في حال استمرت بأدائها الحالي، خاتمًا كلامه: "أنا بالنهاية ابن بيئتي خليني بمكاني".



وانقسمت ردود الأفعال بين متفق ومنتقد، فعلَّق إحداهن: "صادق اصلا بقليس خسرت كثير بسبب تصرفاتها واطلالتها في البرامج وغيره ؟اتوقع كم سنه ومايتابعها الا كم واحد".

بينما علَّقت إحداهن منتقدة: "وهو يقيمها كانها طالعة امس وهي لها ١١ سنة مستمرة بنجاحاتها وحفلاتها قال لن يصبح لها مستقبل قال يبي ترند على حسها"، وأضاف آخر: "شوف من يقيم ويتكلم انت ماعرفتك الا يوم جبت طاري بلقيس احسبك مقاول ولا فني ستلايت حتى اسمك مهب فني".