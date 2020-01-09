فادي الهاشم إلى المحكمة مجددا.. ونانسي عجرم للطب الشرعي!

يبدو أن الأمور لم تنتهي بعد بقضية اللص الذي قتل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم.

وفي التفاصيل، طالب الوكيل الرسمي للعائلة باستدعاء الدكتور فادي الهاشم للتحقيق مجدداً، كما ورد في البيان طلب بتحويل نانسي عجرم للطب الشرعي من أجل الكشف على سبب الإصابة التي في قدمها، إذ ورد في الإعلام أن سبب الإصابة هي شظايا الرصاص، بينما نانسي أكدت أنها لا تعلم السبب وقالت "ما حسيت شو الي ضرب برجلي، بس شفت الدم عم ينزل من رجلي".

كما كانت هنالك مطالبات من قبل الوكيل الرسمي بفحص جميع كاميرات المنزل وتفريغ هواتف العاملين فيه للتأكد من أنه لا توجد صلة للص بعائلة عجرم من حيث العمل.

من جهة أخرى، طالب البعض بتحويل القضية للمحاكم الدولية لعدم ثقتهم بالقضاء اللبناني على حسب الوصف، إذ أن الجريمة بدأت بأخذ منحنى ثاني بعد تحويله إلى موضوع عنصري بحت بين الشعب اللبناني والسوري بتشجيع الصحافة الصفراء من البلدين.

يذكر أنه تم الإفراج عن فادي الهاشم أول أمس على ذمة التحقيقات ومنعه من السفر أو الإدلاء بأي تصريح صحفي طوال فترة التحقيقات.