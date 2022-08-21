فارس كرم يصف ميريام فارس بـ"النفسية المحمضة"

هاجم الفنان اللبناني فارس كرم مواطنته الفنانة ميريام فارس، بسبب تصريحاتها الأخيرة بشأن بوستر حفلهما الغنائي في السعودية، الذي ألغي قبل شهر تقريبًا.

فارس كرم يصف ميريام فارس بـ"المحمضة"

ظهر كرم في لقاء تلفزيوني مع برنامج "أغاني أغاني"، وحينما سأله المذيع عن رأيه بتصريحات ميريام فارس بشأن سبب صغر حجم صورته مُقارنةً بصورتها، التي أشارت فيها الفنانة إلى أن حجم الصورة ليست مسؤولة عنه بل الجهات المنظمة، أجاب "ما برد على نفسيات محمضة، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

ويبدو من تعليق كرم أن هناك مشاكل تجمعه بميريام فارس، رغم أن الأخيرة صرَّح في إحدى اللقاء أن لا خلاف يجمعهما ، وقالت: "فيش خلاف بيني وبين فارس كرم وأنا أكيد مقصدش أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة".

إلغاء حفل ميريام فارس و فارس كرم

هذا و أثار قرار إلغاء حفل ميريام فارس وكرم في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدر القائمون على الحفل بيانًا يؤكدون فيه أن السبب الأساسي لإلغاء الحفل هو عدم جاهزية المسرح للحفل، وستعاد إرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر، لكن انتشرت الشائعات حول وجود خلاف بينهما بعد ذلك، ولم يعلق فارس كرم على هذه الشائعات حتى الآن.