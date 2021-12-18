فارس كرم يلتقي جمهوره في السويد ليلة الميلاد

يستعد المطرب اللبناني فارس كرم لإحياء حفل غنائي فى مدينة ستوكهولم عاصمة السويد، احتفالاً بالكريسماس ورأس السنة، يوم السبت الموافق 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

من ناحية أخرى شارك المطرب فارس كرم في في اأغنية الرسمية لكأس العرب التي تستضيفها قطر فى الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتحمل الأغنية اسم (قلب واحد) وقام بغنائها كل من المطربة أصيل هميم وعمر العبدلات وفارس كرم وناصر الكبيسي وحمزة الفضلاوي وناصر عبدالرضا، وهى من كلمات أحمد على موسى وتوزيع أكرم عادل وألحان محمد عبدالمنعم .

كما و انتهى المطرب اللبناني فارس كرم من تسجيل ميني ألبوم جديد يتضمن 4 أغانى يطرحه قريبًا ويتعاون فيه بأغنيتين مع الشاعرة حياة أسبر والملحن فضل سليمان فيما يتولى كتابة وتلحين أغنيتين الفنان فارس إسكندر والتوزيع لعمر صباغ.