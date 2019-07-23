فاروق الفيشاوي في وضع صحي حرج و ابنه يطلب الدعاء له

تدهورت الحالة الصحية للنجم المصري فاروق الفيشاوي في صراعه مع مرض السرطان، وأكد ابنه الأصغر عمر ان الحالة الآن بدأت الاستجابة للعلاج، نافيا ما تردد عن نقل والده إلى المستشفى بصورة طارئة، ومؤكدا أنه كان في المستشفى بالفعل منذ فترة قريبة، ولكن الفريق الطبي وافق على خروجه وتلقي العلاج في منزله.

أحمد الفيشاوي رفض التعليق على أسباب خروج والده من المستشفى ونقله إلى المنزل طالما أن حالته الصحية متدهورة، وأكد أن الوقت الحالي لا يسمح له بشرح حقيقة الموقف، وأضاف أن والده يتلقى الرعاية الصحية منه شخصيا ومن والدته سمية الألفي، وبنفس الوقت طلب من الجمهور الدعاء لفاروق بالشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة الحرجة، حسب موقع مجلة سيدتي.

وأعلن الفيشاوي فى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.