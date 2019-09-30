فاشن فورورد دبي

تعود فعالية الموضة الأبرز في دبي "فاشن فوروورد" في نسختها الجديدة خلال شهر أكتوبر. يستضيف حي دبي للتصميم فعالية "فاشن فوروورد" التي تعتبر من أبرز فعاليات الأزياء على مستوى الشرق الأوسط، كما تجمع تحت مظلتها أهم مصمّمي الأزياء وخبراء الموضة في دبي.



هذا العام، تفتح الفعالية الباب أمام المهتمين بالموضة لشراء ما يعجبهم من مجموعات الأزياء المعروضة وذلك من خلال منصّات إلكترونية ورقمية سيتم تجهيزها لهذا الغرض. سيجد الزائرون أيضاً منتجات رائعة من محلات البيع بالتجزئة التي تعرض أزياء وأكسسوارات بتوقيع أبرز المصمّمين من المنطقة إلى جانب كبرى علامات الموضة العالمية التي تقدّم مجموعات أزياء مصمّمة خصّيصاً لعملائها في الشرق الأوسط.



منذ بدايتها في العام 2013، لعبت فعالية "فاشن فوروورد" دبي، دوراً مهماً في عالم الأزياء كونها تجمع تحت مظلتها المصمّمين المحترفين والناشئين من المنطقة. تُلقي هذه الفعالية الضوء على مشهد الموضة في المنطقة وتُعدّ من أكثر الأحداث انتظاراً من قِبل عشاق الأزياء والخبراء والعاملين في المجال.