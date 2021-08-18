فاشينيستا تتهمها بالطائفية و إليسا ترد: (غبية)!

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على هجوم الفاشنيستا غنى غندور التي انتقدت غيابها في أعقاب انفجارات بلدة عكار اللبنانية.

وكانت الفاشينستا اللبنانية قد نشرت تغريدة مثيرة للجدل عن إليسا جاء فيها (ملكة الإحساس أشعر بأنها مختفية هذه الأيام)، مع هاشتاج قوات الاحتكار، ليهاجمها جمهور إليسا وتكتب تغريدة أخرى تقول (اتضح أنني لا أحب شخصية اليسا ونفسيتها وتكبرها وتعجرفها وعنصريتها وطائفيتها).

من جهتها، خرجت إليسا عن صمتها لترد على تغريدات غنى غندور عبر حسابها على موقع (تويتر)، وقالت : (رح طمنك يا غني .. مختفية تا ما شوف المساطر الغبية اللي مثلك)، حسب موقع في الفن.

وانفجر صباح الأحد 15 أغسطس، خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان، وراح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين.

ومؤخرا أعلنت إليسا قرارها بالابتعاد عن موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، موضحة أنها اتخذته حتى تستريح قليلا من كل ما يكتب وأتعب أعصابها.

ومعروف عن إليسا أنها دائما تتحدث بصراحة وتعلق على كل القضايا السياسية التي تخص لبنان عبر (تويتر) ولا تهتم بأي انتقاد قد تتلقاه بسبب آرائها.