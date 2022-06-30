فاطمة الأنصاري تعود للسوشال ميديا بلوك جديد

غابت الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري عن الأنظار وابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة قصيرة من الزمن، ما أثار التكهنات والتساؤلات حول حقيقة اعتزال.

عودة فاطمة الأنصاري للسناب شات بعد الاعتزال

وبعد أسابيع من الغياب، أطلَّت فاطمة الأنصاري على متابعيها عبر حسابها على سناب شات في مقطع فيديو لطمأنتهم على صحتها، وقدَّمت اعتذارها لهم بسبب اختفائها المفاجئ وامتناعها عن نشر يومياتها بصورة دورية، وأوزعت السبب إلى رغبتها في قضاء وقتها برفقة صديقاتها والابتعاد عن الأمر والحصول على الوقت مع نفسها.

وأشارت الأنصاري، التي اعتمدت لوك جديد لشعرها، أنها متواجدة في دبي لقضاء رحلة استجمام مع صديقاتها، لذا قررت عدم استخدام هاتفها ومواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرةً إلى أن قرارها جاء بناء ً على تعليقات متابعيها الذين شجعوها على تكريس وقت لنفسها بعد الضغط الذي تعرضت له في عملها، وحادثة انفصالها عن مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري.

وشكرت الأنصاري جميع الشركات التي وقفت إلى جانبها وسمحت لها بتأجيل أعمالها لحين تحسن نفسيتها.

كما نشرت الأنصاري مقطع فيديو وهي تتمايل بعباءتها، وعلقت: "مرا اشتقت لكم حقيقي، صدق إجازة طويلة شوي بس انبسطت فيها مرا وسويت اشياء مرا كثيرة بنسولف بكل شي إن شاء الله بس ودي تشوفون وجهي وأنا جالسة أشوف تعليقاتكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أخبار عودة الأنصاري إلى سناب شات، وانقسموا بين منتقد ومرحب، فكتبت إحداهن: "اف والله زهقتونا بالكذب اللي نشوفه ونسمعه منكم ماقلتي بريك قلتي بعتزل قولي ماقدرت اترك الفلوس ماله ذاعي الكذب ترى ملينا".

وأضافت أخرى: "مصدقين انتوا كله بريك حق عودة ب لووك جديد".



شقيقة فاطمة الأنصاري تلمح إلى اعتزال شقيقتها



وكانت الفاشونيستا السعودية، مريم الأنصاري، قد ألمحت إلى اعتزال شقيقتها، بعدما شاركت إحدى المنصات صورة لمحادثة بين مريم وإحدى المتابعات اللاتي سألنها ما إذا كان الخبر صحيحًا أم لا، لتجيبهم "والله هذا آخر شي قررته معرف إذا ببتراجع أو لا"، وأوضحت أنهما وشقيقاتها يحاولن إقناعها بالعدول عن قرارها لكنها رفضت ذلك.

ارتباط فاطمة الأنصاري بسلطان المحيسن

وكان قد انتشرت شائعات تفيد ارتباط فاطمة الانصاري برجل الأعمال سلطان المحيسن، حينها لم تنفِ ما تم تداوله، إلَّا أن شقيقتها مريم خرجت وردت بفيديو، قالت فيه: "أنا اشوف ان الأسئلة زايدة عندي بالكومنتات يعني الي يسالوني ويقولون هذا صدق ولا لا شنو هالخرابيط هذه وشنو هالتأليف.. دعو الخلق للخالق بس".

الجدير بالإشارة إلى أن فاطمة كانت متزوجة من يعقوب بوشهري العام الماضي، لكنهما تطلقا بعد فترة قصيرة من الزواج، وأعلنا عن انفصالهما رسميًا في شهر نوفمبر الماضي دون الكشف عن الأسباب.