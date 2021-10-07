فاطمة الصفي تعبر عن حبها علي كاكولي في سجنه.. وفستانها يعرضها للهجوم

قررت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي التضامن مع مواطنها علي كاكولي بعد اصدار الحكم عليه بالحبس 5 سنوات في قضية تجارة وتعاطي المخدرات الأخيرة.

ونشرت الصفي فيديو يجمعها بزميلها في مسلسل دفعة بيروت الفنان اللبناني وائل منصور وهما يغنيان اغنية كاكولي "النفخة الكدابة" مع تعليق عبرا فيه عن مشاعرهما .

وأثارت الصفي الجدل بسبب فستانها حيث ظهرت وهي تحرص على تغطية الفستان من الأعلى حتى لا يكشف عن صدرها مما يعرضها للانتقاد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع ونالت الصفي عدد كبير من الانتقادات بسبب الفستان وتصرفاتها في الفيديو، وجاء في التعليقات: "انهبلو.... كبيره عالهالحركات تبع المراهقه ....... ... يا مثبت العقل و اادين

وقالت متابعة: "انزين ليش خاشه سبيس تون والا الخوف بس من السوشل ميديا وعالطبيعه اتس اوكي"، وقال متابع: "ينقال لها انها تتستر حاطه يدها على صدرها نست ان فيه واحد وراها كل شوي لصق فيها وهي مبسووطه بالوضع

وفي أحد التعليقات: "كلمالهم في هبووط ....نشكر مشاعرك تجاه علي كاكولي ... بس انت ... ليش هانت نفسك هالقد ....ياختي عزي نفسك اثقلي ... ارتقي "



علي كاكولي وقضية المخدرات

يُشار إلى أن العديد من الأخبار كانت قد انتشرت قبل مدة حول القبض على علي كاكولي بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات وقيل حينها إن علي فنان محترم وان التعاطي بدأ عند تواجده في لبنان لتصوير دفعة بيروت وان من جره لهذا الطريق فنانة كويتية وفنان أخر يصوران معه في مسلسل دفعة بيروت

فاطمة الصفي ومحمود نصر

وكانت الصفي قد أثارت الجدل مؤخرًا حول ارتباطها بالفنان السوري محمود نصر بعد نشرها صورة رومانسية تجمعهما، وتفاعل الجمهور متع الصورة متسائلين عن وجود علاقة بينهما خاصة أنهما شاركا سويًا في دفعة بيروت وشكلا ثنائي في العمل.

وبالرغم من انتشار أخبار كثيرة عن ارتباطهما إلى أن الثنائي التزما الصمت فيما رجح عدد كبير من الجمهور ان تكون الصورة من كواليس عمل جديد سيجمعهما

فاطمة الصفي وإثارة الجدل

واعتاد الصفي في الفترة الأخيرة على الظهور بإطلالات جريئة تعرضها للانتقاد والهجوم، كما تعرضت الصفي للهجوم بسبب المشاهد التي جمعتها بالفنان محمود نصر