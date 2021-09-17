فاطمة الصفي بعلاقة عاطفية مع محمود نصر.. وتشارك صُورة رومانسية لهما!

فاجأت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي الجمهور بمشاركة صُورة رومانسية تجمعها بالممثل السوري محمود نصر.

فاطمة الصفي شاركت الصُورة الأولى والتي أظهرتهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما و شرارة الحب بينهما، ونالت الصُورة تفاعلاً كبيراً بعد دقائق قليلة من مشاركتها ضمن تعليقات بدأت تهني الثنائي على ارتباطهما.

فاطمة الصفي ومحمود نصر كانا قد اجتمعا من خلال مسلسل "دفعة بيروت"، حيث أنه ضمن أحداث العمل وفي الحلقات الأخيرة وقعت فاطمة في حب محمود والذي كان معروف عن شخصيته في المسلسل بأنه زير للنساء.

فاطمة الصفي تخسر شعرها!

الممثلة الكويتية فاطمة الصفي كانت قد أثارت الجدل خلال الأشهر القليلة الماضية لعدة أسباب ما بين ستايلها الذي اعتبره البعض جريئاً إضافةً إلى أدوراها الذي أخذت منحنى مُختلف عن المعتاد عليه.

فاطمة كانت قد أطلت بشعر قصير للغاية خلال الفترة الماضية وأثار هذا التغيير تساؤل الجمهور لترد من خلال فيديو بأنها أصيبت بمرض وعلى الأغلب قصدت مرض الثعلبة الذي دفعها لمعالجة شعرها عن طريق التخلص منه لأقصى درجة ممكنة.

إطلالة جريئة لـ فاطمة الصفي !

فاطمة خلال الفترة الماضية شاركت عدة صُورها لها من جلسات تصوير مُختلفة، وكانت لإحداها انتقادات لاذعة بعد أن ظهرت بتوب يكشف كتفيها والتاتو على ظهرها والذي تراوحت التعليقات عليه ما بين اذا كان حقيقي أم مجرد رسم.

فاطمة الصفي في مسلسل أمنيزيا!

آخر أعمال الممثلة الكويتية فاطمة كان مسلسل أمنيزيا والذي عُرض من خلال منصة شاهد، وتدور أحداث العمل حول فتاة شابة تخسر ذاكرتها بسبب إصابتها بمرض الأمنيزيا، وتستيقظ على نفسها وهي في مركز العلاج النفسي لتكتشف أنها خسرت سنوات طويلة من عمرها كما أنها متهمة بجريمة قتل من الدرجة الأولى. الطبيبة المعالجة لـ فاطمة تحاول مساعدتها من خلال تجميع خيوط وأدلة حول ماضيها وتحاول أن تستذكر معها ما حصل خلال تلك الفترة من حياتها حتى تتمكن من الوصول إلى الحقيقة كاملة ضمن أحداث تشويقية تتصاعد بشكل مستمر خلال الحلقات.



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