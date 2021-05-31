فاطمة الصفي تتعرض لهجوم بسبب إطلالة جريئة...لوين بتوصل؟!

الممثلة الكويتية فاطمة الصفي هي الإسم الأكثر تداولاً خلال الفترة الحالية لعدة أُمور أبرزها التغيير الجذري في شكلها.

فاطمة شاركت مجموعة صُور لها وهي ترتدي بنطلون أحمر وتوب بنفس اللون من دون أكمام، وتعرضت من خلال هذه الصُور لهجوم كبير وعلى رأسهم الناقدة الكويتية مي العيدان التي علقت بـ "ابي اعرف وين بتوصل"..وتابع الجمهور بـ "وش فيها ما كانت كذا .. الواحد لمن يتغير فجأة اكيد مرت بصدمة قوية غيرتها لهالدرجة"....وجاء في تعليق أخر "احس فيها شي لأن مو شخصيتها الي قاعد يصير وقصة شعرها غريبه وكل شي غريب ، احس تعبانه وفي شي نكسها"....وتابع أحدهم "تغيير للأسفل كانت أنثى جميلة وأصبحت للأسف ما أقدر أكمل قلبي يعورني عليها".

الصفي والتي تعيش حالياً نجاح مسلسلها "أمنيزيا" تم تداول فيديو لها من العمل أظهرها وهي تحتضن زميلها في البطولة الممثل "حمد أشكناني"، ورغم أن المشهد يعتبر من المشاهد التي لا تخدش الحياء وجى بسرعة كبير، كما أن الصفي ظهرت بإطلالة محتشمة، إلَّا أن المشاهدون اعتبروا هذه اللقطات لا تناسب الدراما الخليجية بل هي نوع من أنواع تقليد الغرب، بالإضافة إلى فرق العمر الذي يفصل النجمين.

وكان من أبرز التعليقات "لا راعوا فارق السن ولا فارق الحجم ولا اننا دول محافظه ومسلمة، الأفلام الإيرانية محافظه جداً وواصله للعالم كله ما احتاجوا لهذا القرف لانهم يششتغلون على النص والقصه والإخراج".

من جهة أخرى، كانت الصفي قد تغيبت عن الموسم الرمضاني الحالي وكان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل "دفعة بيروت" الذي عُرض منذ عدة أشهر تقريباً وحقق نجاح كبير، ودرات قصة العمل حول مجموعة طُلاب عرب اتجهوا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإكمال دراستهم في إحدى الجامعات. الطلبة عاشوا أحداث مُختلفة ما بين إختلاف وجهات النظر والتوجهات الدينية والعرقية إضافةً إلى قصص الحُب غير الكلاسيكية.

قصة مسلسل فاطمة الصفي

تدور قصة العمل حول فنانة تشكيلية تستفيق في مصح عقلي لتكتشف أنها خسرت سنين عمرها في النسيان ومتهمة بجريمة قتل. تمسك طبيبتها بطرف الحقيقة وتعود بالزمن لاكتشافها، أما عن أبطاله فهم حمد أشكناني، ديامان بو عبود، ايلي متري، كارول عبود، ختام اللحام وغيرهم من النجوم.

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