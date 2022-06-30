فاطمة الطباخ تتصدر الترند بشكلها الجديد.. ما سر خسارتها الوزن؟

تصدَّر اسم الفنانة والإعلامية الكويتية، فاطمة الطباخ ، قائمة الأعلى تداولًا على محرك البحث "غوغل"، بسبب التغيُّر الجذري في ملامح وجهها وشكل جسدها.

فاطمة الطباخ وخسارتها الوزن

وبعد الضجة التي أحدثتها وانتشار التساؤلات حول أسباب تغيُّر شكلها، خرجت فاطمة الطباخ بمقطع فيديو شاركته عبر خاصية "إنستغرام ستوري" لوضع النقاط على الحروف، مؤكدةً أن تغيُّر شكلها يعود للوزن الذي فقدته بفضل إجرائها عملية تكميم المعدة.

وكانت الطباخ قد كشفت سابقًا في إحدى اللقاءات أن سر تغيُّر شكلها يعود لإجرائها عملية تكميم، بالإضافة إلى تغيير في نمط حياتها، فقد زاد الوعي الصحي لديها، لاسيما بعد تشخيص إصابتها بالضغط والسكري والكوليسترول.

ولم تكتفِ الطباخ بخسارة وزنها، بل اعتمدت مظهرًا جديدًا، فاختارت لوك الشعر القصير.





وفي وقت لاحق، وجَّهت الفنانة رسالة لمعجبيها تحثهم على التعبير عن حبهم للآخر قبل فوات الآوان، وذلك في منشور شاركته عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "أخبروا بعضكم البعض عن الحب والاهتمام والمشاعر الكثيرة التي يكنها بعضكم للبعض الآخر، أخبروهم بها الآن قبل أن يفوت الأوان، قبل أن ينتهي شغفها وسحرها فيصبحون لا حاجة لهم بها ولا حاجة لكم بها، لا تؤخر مشاعرك و لو لدقيقة، أرجوك، فقد لا تمنحك الحياة دقيقة أخرى لتعبر عنها".