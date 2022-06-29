هنادي مهنا ترد على شائعات طلاقها بالضحك.. وهذا سر رشاقتها



تطرَّقت الفنانة المصرية هنادي مهنا للحديث عن أهم محطات حياتها العائلية والفنية خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي.

هنادي مهنا وشائعات طلاقها

وبطبيعة الحال، لا بد التطرق لحياتها الزوجية بعدما تردد العديد من الشائعات حول انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح، فقد أكَّدت هنادي مهنا أن علاقتهما جيدة، كما تتبع نصائح والدتها التي على رأسها الاهتمام بزوجها وبجميع تفاصيله حياته.

ولفتت مهنا إلى أنها تحرص على الاهتمام بزوجها وإعداد الطعام له وكيِّ ملابسه حتى وقت انشغالها في التصوير، كما أعربت عن عشقها للطبخ وحبها في إعداد الطعام.

وحول شائعات طلاقها، أوضحت الفنانة أنها تقابل هذه الأخبار بالضحك، مؤكدةً أن علاقتها جيدة بزوجها، وقالت أنها تغار عليه كثيرًا لكن ليس بطريقة مرضية وهو كذلك، إلَّا أنهما يثقان ببعضهما البعض بدرجة كبيرة، حتى أنها تستخدم هاتفه الشخصي.

وقالت: "الموضوع بيضحك، وأنا مبقتش بتأثر بحاجة خالص.. خليهم زي ماهم أحسن ما يبقوا فاكرين ان احنا كويسين فيحسدونا.. فشكرا أوي".

هنادي مهنا تكشف حبها للطبخ



ومن الواضح أن حب مهنا للطبخ كان السبب الرئيسي في زيادة وزنها، لذلك تطرَّقت للحديث عن رحلتها مع إنقاص الوزن، لافتةً إلى أن الضغوطات التي تتعرض لها المرأة لفقدان الوزن تتزايد بسبب الصورة المثالية التي يعرضها تطبيق مثل انستغرام، واللجوء لبرنامج تعديل الصور مثل فوتوشوب.

وأكَّدت أنها غير مهتمة بالشكل أو الرشاقة، فكل ما يهمها هو شعورها بالارتياح مع نفسها، لاسيما أنها كانت تتأثر سابقًا بالتعليقات على شكلها، فكشفت أنها بكت وتأثرت كثيرًا بالتعليقات التي تتنمر على شكلها ووزنها، إلَّا أن ثقتها زادت مع مرور الوقت ولم تعد تتأثر كالسابق.

وبشأن فقدانها الوزن، لجأت مهنا لطبيب متخصص .

هنادي مهنا تكشف سر خسارتها الوزن

وفي وقت سابق، كشفت هنادي مهنا، عن سر خسارتها الوزن خلال الفترة الماضية، ولم يكن النادي الرياضي أو عملية جراحية وراء ذلك على الإطلاق.

وأشارت أنها اختفت من شهر ديسمبر 2020 إلى شهر يوليو 2021، وخلال تلك الفترة كرَّست جهدها من أجل خسارة وزنها الزائد.

ولفتت المهنا إلى أنها جرَّبت العديد من الأنظمة الغذائية وتوجَّهت للصالات الرياضية من أجل ممارسة الرياضة، لكن كل ذلك لم يعد لها بالنفع، ولم ترى النتائج المرجوة؛ ذلك قررت اللجوء لدكتور تغذية، الذي ساعدها عل خسارة 50 كيلو غرامًا.

وأوضحت أن بعد رجوعها إلى مصر زاد وزنها كثيرًا بسبب الطعام الشهي الذي لا تستطيع مقاومته، مؤكدةً أنه لا يمكن مقارنة الأكل المصري بالأكل خارج مصر، وقالت: "مين هيلاقي محشي حمام ومسقعة ويسيبه؟ مينفعش الأكل ده يكون موجود في بلدنا وماكلوش".

يذكر ان الفنانة قدمت في موسم رمضان الدرامي الأخيرمسلسل "مكتوب عليا" الى جانب كل من: أكرم حسني، وأيتن عامر، وحنان سليمان وغيرهم من النجوم، و هو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.