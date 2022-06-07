منى زكي تخطف الأنظار باللون الفوشي.. وإطلالة بقيمة 3 آلاف دولار

خطفت الفنانة المصرية، منى زكي، أنظار متابعيها بإطلالة أنيقة باللون الفوشي اعتمدتها خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ70.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال منى الزكي وأناقتها، مٌشيرين إلى أنها "كل ما تكبر بتحلى"، فرغم أنها بالأربعينات من عمرها إلَّا أنها تبدو كشابه في العرشيان من عمرها بجسدها الرشيق وملامحها الطفولية الجذابة.

ونشرت زكي، البالغة من العمر 45 عامًا، صورة لها عبر حسابها على إنستغرام، تظهر فيها مرتديةً بدلة باللون الفوشي يبغ سعرها ما يقرب الـ3 آلاف دولار أمريكي من توقيع دار الأزياء البريطانية "ألكساندر ماكوين"، وتألَّفت من سترة أنيقة بأزرار سوداء كبيرة وجيبة أنيقة ناحية الصدر، يبلغ سعرها (2096 دولار)، وبنطال رسمي أنيق، بلغ سعره (990 دولار).





وأكملت الحسناء إطلالتها بتوب أسود زُيِّن بقماش الدانيتل، ومجوهرات بسيطة شملت سلسلة ذهبية رفيعة التفت حول رقبتها، بينما اعتمدت مكياج ناعم من درجات النود وسلَّطت الضوء على عينيها، في حين اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة.

وأبدى محبوها إعاجبهم بإطلالتها واختياراتها، وكان من بينهم الفنانة الأردنية صبا مبارك التي علَّقت بـ"قمر"، وكتبت الفنانة المصرية جميلة عوض كلمة "Sunshine"، وعلَّقت إحدى المتابعات "جمالك جمال مش عادي".



منى زكي على غلاف مجلة "زهرة"



وفي وقت سابق، نشرت منى زكي مجموعة صور لها على غلاف مجلة زهرة الخليج متزينة بمجوهرات بولغاري الفاخرة Bulgari، وكان عنوان غلاف المجلة "منى زكي تضىء سماء الفن"

إطلالات منى زكي وهي تتألق بـ مجوهرات Bulgari الفاخرة



وظهرت الفنانة المصرية منى زكي بمجموعة من الأزياء الصيفية الراقية ومن بينهم، الجمبسوت باللون الأحمر من تصميم العلامة التجارية المعروفة سمسم SemSem، ويصل سعر الجمبسوت إلى 1547 دولار، أي ما يقارب 29 ألف جنية، وهو مصنوع من الحرير الساتان، حيث جاء بتصميم مميز وناعم، واختارت زكي تسريحة الشعرالمفرود إلى الخلف على كتفيها، والمكياج الهادئ المناسب لإطلالتها وملامحها، ونسقت مع الإطلالة عقد مرصع بالأحجار الخضراء من ماركة Bulgari الفاخرة.



أما الإطلالة الثانية ارتدت الفنانة المصرية الجميلة فستان باللون الأبيض المائل للبيج الفاتح وجاء تصميم الأكمام من خامة التول، ولا ننسى العقد من مجوهرات بولغاري المرصع بالأحجار الملونة.

