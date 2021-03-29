فاليري أبو شقرا تعلن حملها بالأشهر الأخيرة..شاهدوا كيف بدت!

أعلنت الممثلة وملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا خبر حملها بطفلها الأول من رجل الأعمال زياد عمار.

الجميلة اللبنانية أعلنت الخبر على طريقة فيديو ظريف أظهرها وهي ترتدي فستان أسود بسيط وكان واضحاً للعين بطنها المنتفخ بشهره الخامس أو السادس. الجمهور والمشاهير بدورهم وجهوا التهاني لـ فاليرا وزوجها.

يذكر أن فاليري كانت قد دخلت القفص الذهبي خلال شهر أغسطس من عام 2020 بحفل زفاف مميز أُقيم في إحدى الكنائس وتألقت جميلة لبنان بفستان مصمم خصيصاً لها من دار "ديور" العالمية للأزياء، وقد تمكنت من تصدر حديث الجمهور بسبب طلتها. حفل الزفاف بعد انتهائه واجه الكثير من الشائعات من بينها أنه تم إجبار العروسان على إنهاء الزفاف باكراً بسبب الحظر الإجباري على آثر إنتشار فيروس كورونا، كما قيل أنه تبين إصابة أحد الحضور بالفيروس وهو ما تم نفيه من قبل المقربين.

من بعد حفل الزفاف بعدة أيام تم تداول صُور أظهرت الممثلة في شوارع لبنان من أجل مساعدة المتضررين بعد الإنفجار الكبير الذي أصاب مرفأ بيروت، وقيل وقتها أنها قد خسرت منزلها إلا أن الأمر مجرد إشاعة، كما أنها شاركت في المظاهرات التي اشتعلت من ساحات بيروت ضد نظام الأحزاب والحكم في لبنان والتي طُلب فيها بمحاسبة الطبقة السياسية كاملة.

أما عن أعمالها الفنية، فقد عُرض لها منذ أشهر قليلة عبر منصة شاهد للأعمال الأصلية مسلسل "لا حكم عليه" الذي جمعها بالممثل السوري "قصي خولي" ودارت قصة العمل المكون من 15 حلقة حول شاب يصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، بتهمة قتله والدته وزوجها الذي تزوجته بعد وفاة والده.

للمزيد من قسم الترفيه:

زوج موديل روز يطل على الجمهور ويكشف جنسيتها الحقيقية!

قضية حلا الترك ووالدتها منى السابر إلى الواجهة مجدداً.. اتهامات لا أخلاقية من أبو طلال الحمراني!

كارين رزق الله تشجع ابنتيها على العلاقة الحميمية.. وصورها العارية للواجهة مجدداً!