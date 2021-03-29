كارين رزق الله تشجع ابنتيها على العلاقة الحميمية.. وصورها العارية للواجهة مجدداً!

عاد اسم الممثلة اللبنانية كارين رزق الله لتصدر الحديث من جديد بعد تداول تصريح لها من آخر لقاء تلفزيوني جمعها بالإعلامي اللبناني رودولف هلال.

خلال عرض البرنامح وُجه سؤال لـ كارين حول رأيها بممارسة الجنس قبل الزواج أو بالأحرى المعاشرة وكان جواب الممثلة أنها ليست ضد الموضوع.

وأكدت كارين أنها تمنح ابنتيها كاملة الحرية لفعل كل ما تريدنه بعد سن الـ 18 بشرط أن لا يشكل ذلك ضرر لهما.

كما وأضافت أنها ربت ابنتيها على عدم الإكتراث برأي المجتمع لأنه على حسب وصفها حتى لو عاش الشخص كـ "قديس" سيتعرض للإنتقادات والهجوم والتنمر أيضاً.

تصريح الممثلة اللبنانية فتح باب الهجوم عليها والانتقادات لأنها تعيش في مجتمع شرقي كما أعاد الهجوم للأذهان الصُورة المثيرة للجدل التي شاركتها منذ عدة أيام والتي أظهرتها شبه عارية، وردت رزق الله على الهجوم بـ "اللي بدو ينتقد أكيد حريتوا ينتقد وحقوا ينتقد طالما عم يلتزم بالنقد المهذب، ونفس الشي كمان الي عم يعبر عن إعجابوا بشكروا وأكيد بحترم رأيوا".

وتابعت "كرمال هيك أنا عمري ما عملت شي مش مقتنعة فيه، لما نزل هيك صُورة أكيد أنا مقتنعة وبتمنى من الناس تحترم رأيي وخياري متل ما أنا كمان بحترم رأيهم وانتقادهم وكل الجدل الي عم بصير".

يذكر ان كارين التي تعد أحد أهم الممثلات اللبنانيات ستطل خلال الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "راحوا" الذي غنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التتر الخاص به تحت إسم "ما تحكم ع حدا". أما عن قصة العمل فتدور عن قصة حقيقية من القصص الحياتية المعروفة والدرامية التي بها الكثير من المآسي الإنسانية، إذ أن حادث يقع لأحد الأفراد التي تنقل حياته الهادئة لأحداث مأساوية قاسية تؤثر على حياته وحياة من حوله. ويشارك في بطولة العمل عدد من وجوه لبنان من بينهم بديع أبو شقرا، جوي سلامة، قاسم منصور، شربل زيادة، أليكو داوود وغيرهم.

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