فايز قزق يرد على وصفه بـ"الملحد".. وهذا رأيه بالمثلية الجنسية

حلَّ الفنان السوري فايز قزق ضيفًا في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وتطرق عن مواضيع شتى من بينها تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الحياة ما بعد الموت.

فايز قزق ملحد

تطرق الفنان السوري فايز قزق للجدل الحاصل بشأن تصريحه في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حينما أشار إلى أنه لا يؤمن أن هناك حياة بعد الموت.

وحينما سئل قزق إن كان ملحدًا بعد تصريحه، نفى ما يُشاع حوله، قائلًا: "لا، أؤمن بالله يا رجل، طولوا بالكم"، ولفت إلى أنه حينما يؤمن الشخص بالخالق ينتهي الأمر عندها.

وتابع أن المسألة المهمة بالنسبة له هي الدين وطريقة معاملة الآخر لغيره على أن يبقوا على وفاق وسلام.

فايز قزق ورأيه بالمثلية الجنسية

وعن رأيه بالمثلية الجنسية، أوضح قزق أن السبب يعود لخلل في التربية، ساهم فيه المجتمع ليمتلك الفرد ميولًا لنفس جنسه.

على صعيد آخر، لفت إلى أنه في بعض الحالات يعاني الفرد من خلل جيني، يمكن حسمه عن طريق عملية جراحية بتجاه أنثى أو ذكر، ولا علاقة للتربية بها.

أنك تجيب قامة فنية كبيرة مثل فايز قزق وتسألو هيك أسئلة هي إسمها إنحطاط وبتمنى الممثلين السوريين يبتعدوا عن هالشخص +رابعة ورودلف لأنهم نسخة كربون بالبياخة ومابدي أنسى هشام حداد..... لك وين إيام برنامج خليك بالبيت مع زاهي وهبي pic.twitter.com/COfwFvmNmK — أبو صالح 🎬 (@abu_salih87) May 28, 2023

فايز قزق رأيه بهشام شربتجي

وتطرق قزق للحديث عن المخرج الراحل هشام شربتجي، واصفًا إياه بـ"اللطيف"، وقال: "شخص لطيف لأبعد الحدود تعرفت عليه في مسلسلين رياح الخماسين والمفتاح، في كلا المسلسلين كان شخصًا شفافا لأبعد الحدود، وممازحًا حين تقديم الملاحظات".

وأضاف: "إنسان لطيف بارع أسس ما أسسه في سوريا، نسميه شيخ الكار عنا هون بسوريا، ترك بصمة كبيرة وستبقى هذه البصمة لفترة طويلة أرجوا أن يتممها أبناؤه".

