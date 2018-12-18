شاهدوا بالصور: فتاة تشبه محمد رمضان تجتاح مواقع التواصل..لن تصدّقوا الشبه بينهما!

محمد رمضان

تداول خلال اليومين الماضيين عدد من المواقع بالإضافة إلى روّاد التواصل الاجتماعي صور لفتاة تدعى نهال عاطف، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان، حيث أنها لديها نفس الملامح بشكل لا يصدق.

وبحسب ما تم تناقله فإن نهال صاحبة الـ25 كانت قد نشرت مقارنة بين شكلها وشكل محمد رمضان على أحد الجروبات، والجميع لاحظ الشبه الكبير، لذا لاقت تفاعلًا لافتًا خلال الأيام الماضية وانتشرت صورها كانتشار الهشيم في النار.

وبسبب الضجة التي حدثت حول نهال عاطف، كانت الصور قد وصلت إلى محمد رمضان والذي شارك تغريدة عبر حسابه على تويتر وعلّق على إحدى الصور التي تم تداولها وقال: انتي احلى طبعًا".

انتي احلى طبعاً pic.twitter.com/XGaYIAnkAz — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

على صعيد آخر، كان النجم المصري محمد رمضان قد أعلن سابقًا عن تحضيره لعمل فني مشترك مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وأنه في انتظار خروج المعلم من سجنه، حتى يتم الاتفاق على موعد محدد لطرح الأغنية الجديدة التي تجمعهما لأول مرة.