فيديو: فتيات فرقة الـ4 كاتس يجتمعن من جديد بعد غياب 17 عامًا..شاهدوا كيف أصبحوا

فرقة الـ4 كاتس

شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا مقاطع فيديو جديدة عبر حسابها على موقع إنستغرام، وفاجأت متابعيها من خلالها بعودة اجتماعها مع فتيات فرقة الـ4 كاتس الشهيرة، وذلك بعد انفصالهن فنّيًا وغياب دام لمدة 17 عامًا.

ولاقى الفيديو ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين، والذين طالبوا فتيات فرقة الـ4 كاتس بالعودة إلى الساحة الفنّية من جديد وطرح أعمال وأغاني برفقة بعضهن البعض، لاستعادة ولو القليل من ذكريات الماضي من خلال أغنياتهن الشهيرة والتي لاقت وقتها إقبال جماهيري واسع مثل "برات البيت عاملّي عنتر" و" يا ناسيني".

وظهرت نيكول سابا في الفيديو وهي تقوم بسؤال باقي أعضاء الفرقة عن المدة الزمنية التي لم يجتمعن فيها مع بعضهن، ولكنهن طالبوها بعدم الافصاح عن ذلك، وعلّقت إحداهن بطريقة طريفة أن فترة الغياب كانت 3 سنوات فقط، وقاموا سويًا بغناء مقطع من أغنية "يا ناسيني".

View this post on Instagram A post shared by Nikki (@nicolesabaaa) on Nov 1, 2018 at 1:44pm PDT

الجدير بالذكر أن فرقة الـ4 كاتس انتشرت بشكل كبير واشتهرت في نهاية التسعينيات، وفي عام 2001 انفصلت عنهن نيكول سابا وشاركت معهن أيضًا مايا دياب، وكان غسان الرحباني هو من أسس الفرقة، حيث كتب ولحن لهن بعض أغنياتهن مثل أغنية "الدنيا هيك" في عام 2005.

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