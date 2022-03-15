فجر السعيد تسخر من نوال الزغبي و تصفها بــ(الوصواصة)!

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من صوت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التي أحيت يوم الجمعة الماضي حفلاً غنائياً ضمن مهرجان فبراير الكويت 2022

وقالت السعيد في بث مباشر عبر حسابها على (سناب شات) أثناء تواجدها في المسرح؛ لانتظار حفل الفنان عبدالله الرويشد الذي تلا حفل الفنانة نوال الزغبي (إن (الوصواصة) انتهت الآن وبانتظار حفل أبو خالد عبد الله الرويشد).

وقصدت السعيد بعبارة (الوصواصة) صوت الفنانة نوال الزغبي وهي مفردة كويتية تعني صفارة يلهو بها الأطفال، كما تطلق على صفارة الشرطي.

وسبق للسعيد أن هاجمت نوال الزغبي، حيث اتهمتها قبل عدة أشهر بتقليد الفنانة أليسا في كل الأمور، ما دفع الفنانة نوال للرد بتغريدة قائلة (بأن ما ذكرته السعيد لا يزعجها بالرغم من أنها لا تعرفها ولم تسمع بها من قبل)، إلا أن الفنانة الزغبي حذفت التغريدة لاحقاً.