فجر السعيد تضع نفسها في موقف مُحرج مع أصالة..وهذا ما حدث

فجر السعيد وأصالة

هاجمت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد الفنانة أصالة نصري بسبب ظهورها في إحدى المقابلات وطلبها الحصول على الجنسية المصرية، موجهة للفنانة السورية اتهامات بأنها لا ترغب بالجنسية البحرينية وتحاول التخلص منها في حال استطاعت ذلك.

وقالت السعيد في تغريدة نشرتها السبت: "أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية بالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وبعد هذه التغريدة، ظهرت السعيد بموقف حرج جدًا وتبيّن بشكل واضح لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنها اعتادت أن تضع نفسها في كثير من الأحيان بمواقف محرجة، خاصة وأن الفنانة صاحبة الصوت المخملي ردت عليها بكل أناقة من خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب.

وقالت أصالة في ردها على تصريحات السعيد أنها تفتخر بالجنسيات التي تحملها وطلبت الجنسية المصرية عشمًا، وأكدت أنها لا تعرف من هي فجر السعيد ولكن في حال جلست معها ستغير رأيها عنها بالتأكيد، وختمت كلامها قائلة: "الله يهديها".

الجدير ذكره أن الإعلامية فجر السعيد اعتاد عليها الجمهور على أنها تصطاد دائمًا في الماء العكر، وفي غالب الأوقات لا يوجد لديها محتوى مفيد للحديث حوله، لذا في كل مرة تنشر تغريدة أو تظهر في مقابلة تلفزيونية تتسبب لنفسها بالحرج وتثبت للجميع أنها لا مكان لها في الإعلام والصحافة.