فجر السعيد في أول حديث لها بعد أزمتها الصحية: دعواتكم أنقذتني من الموت!

أجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد يوم أمس مداخلة هاتفية على برنامج "هنا الكويت" على قناة سكوب، للحديث عن حالتها الصحية بعد دخولها في غيبوبة أثر تعرضها لتسمم بالدم خلال إجرائها عملية تحويل مسار معدة.

وطمأنت السعيد جمهورها على صحتها وقالت أنا في تحسن، وبدا التعب والحزن على صوتها واضح جدًا من خلال المكالمة، وكشفت السعيد أنها لا تستطيع التحرك بعد، إلا أن محبة الناس ساندتها وساعدتها على التخطي وجعلتها أكثر رغبة بالاستمرار.

وقالت السعيد أن الفنانة الإماراتية أحلام ساندتها بشكل كبير خلال محنتها، وأضافت أن الغريب في الأمر أن من اتفقت واختلفت معهم توحدوا بالدعاء لها.

وعن حالتها الصحية في الوقت الحالي، قالت الإعلامية الكويتية أنه من الصعب أن تخبر الناس كل شيء، خاصة في فترة وجودها في العناية المركزة كانت في وضع صحي سيء جدًا، وبين الحياة والموت، واستطردت بأنها خرجت من العناية المركزة منذ 3 أيام فقط شاكرة جميع الأطباء الذين أشرفوا على حالتها الصحية.

يُشار إلى ان الإعلامية الكويتية فجر السعيد كانت قد تعرضت لمشكلة صحية خطيرة عند إجرائها عملية تحويل مسار تسببت في تعرضها لتسمم في الدم بالإضافة لتوقف قلبها ودخولها في غيبوبة.

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