محمد رمضان يستعد لتصوير فيلمه الجديد (أسد أسود)

بدأ الفنان محمد رمضان، التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان (أسد أسود)، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب ومن المحتمل عرضه في 2020.

ويعقد صناع الفيلم جلسات عمل، لاختيار الفنانين المشاركين في العمل، بجانب محمد رمضان، وذلك استعدادا لتصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما يُعرض للنجم محمد رمضان، في السينمات حاليا فيلم (الكنز2) من بطولة محمد سعد وروبي وهند صبري، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، هاني عادل، سيناريو وحوارعبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.