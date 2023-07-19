فراس إبراهيم يعلن خطوبة ابنته من نجل خبيرة الأبراج نجلاء قباني

أعلن الفنان السوري فراس إبراهيم خطوبة ابنته على نجل صديقته خبيرة الأبراج والإعلامية السورية نجلاء قباني، وذلك في حفل عائلي اقتصر على المقربين وأفراد العائلة.

خطوبة ابنة فراس إبراهيم

وشارك إبراهيم متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور من الحفل الحميمي الذي أقيم في مطعم قصر النرجس في الشام القديمة.

وكتب: "في حفل عائلي بسيط تمت خطبة إبنتي سندس على الشاب سعد السواس إبن الصديقة نجلاء قباني في مطعم قصر النرجس في الشام القديمة.. الف مبروك لسندس وسعد وأرجو من الله عز وجل أن يعم الفرح في كل ربوع سورية وفي العالم أجمع .. دمتم بخير".

وتألقت سندس بفستان أبيض أنيق بقصة "أوف شولدر"، تميَّز بطيات أنيقة متقاطعة ناحية الصدر. فيما أكملت إطلالتها بتسريحة شعر "ريترو" قصيرة، واعتمدت مكياجًا ارتكز على الظلال الترابية.

من جهته، تألق فراس ببدلة بيضاء أنيقة نسَّقها مع تيشيرت أبيض طبع عليه عبارة باللون الفضي.

وانهالت التعليقات المهنئة على حساب فارس، فكتبت الفنانة رنا شميس: "ألف ألف مبروك"، وعلَّق الفنان يامن الحجلي: "ألف مبروك"، وعلَّق آخر: "مبروك استاذ فراس... ربنا يباركلهم ويتمم على خير".



