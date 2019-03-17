فراس سعيد

خاص - البوابة

كشف الفنان السوري فراس سعيد، أسباب انجذابه لدوره في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، الذي حظي بنسب مشاهدة عالية وقت عرضه، لافتًا إلى أن كل شيء كان مثاليًا بداية من السيناريو والإخراج وشركة الإنتاج حتى طاقم العمل على رأسه الفنانة داليا البحيري.

وقال فراس، في لقاء خاص مع "البوابة": "المشروع كله جذبني، والمشاهد العربي يحتاج إلى الرومانسية في حياته".

وعن فيلمه الجديد مع الفنانة ليلى علوي والذي يحمل اسم "التاريخ السري لكوثر"، قال: "من المفترض أن يتم طرحه في عيد الفطر المبارك، يتبقى لنا يومين تصوير وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تاريخ طرح الفيلم بالتحديد".

وبشأن مشاركته في دراما رمضان المقبل، كشف سعيد أنه يتعاون مع الفنان حمادة هلال في مسلسل "ابن أصول"، يقدم خلاله شخصية مختلفة تميل إلى الكوميديا، ويشاركهما البطولة الفنانة سوزان نجم الدين.

وعلق الفنان السوري على كونه فتى أحلام العديد من الفتيات بسبب وسامته قائلًا: "لا أعرف هذا الكلام، ولكن الحمد لله القبول من عند الله"، موجهًا رسالة في نهاية حديثه لجميع الأمهات، بأن يكون هذا العام سعيدًا عليهن، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأم.