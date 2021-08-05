فرح الزاهد تعترف بإصابتها بهذا المرض النفسي و معاناتها معه

صرحت الفنانة فرح الزاهد بأنها تعاني من مرض الـ(OCD أو الوسواس القهري) خلال حلولها ضيفة على برنامج (معكم منى الشاذلي) المذاع عبر قناة (سي بي سي).

و قالت فرح: (هذا المرض كابوس ومينفعش نهزر فيه ومش مرض نتباهى بيه، وفي ناس بتنتحر بسببه).

وأضافت :( أنها تقوم بالتأكد من غلق دولاب ملابسها أكثر من 20 مرة وإن باب سيارتها تعرض للكسر بسبب غلقها للباب أكثر من مرة وبعنف للتأكد من غلقه جيدا، لافتة إلى أن مريض الوسواس القهري يقوم بتصرفات لا إرادية رغم خطأ هذه التصرفات ومعرفته بذلك).

وأشارت إلى أنها تمنع أي شخص من دخول غرفتها بالمنزل وإنه في حال دخل أحد للغرفة تقوم بتنظيفها على مدى يومين، لافتة إلى أن الوسواس القهري مرض لا علاقة له بالنظافة أو الرقة.

وشاركت الفنانة فرح الزاهد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل (الطاووس) الذي ضم عددا من نجوم الفن على رأسهم الفنان جمال سليمان، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، نهال عنبر، فرح الزاهد، ميدو عادل، خالد عليش، عابد عناني، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف عهلى الكتابة محمد ناير، الموسيقى التصويرية للفنان خالد حماد، ومن تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

و تدور قصة المسلسل الطاووس وسط قضايا التحرش والاغتصاب وتدخل أصحاب النفوذ والشباب الأثرياء المدلّلين ممن لا يحترمون القانون ولديهم انحرافات سلوكية، بعد تورط أحدهم في هذه القضية التي اعتبرها العمل الدرامي أحد أبرز الأزمات التي يعاني منها أي مجتمع.