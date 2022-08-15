فرح بسيسو لاجئة فلسطينية في عمل لصالح نتفليكس.. وتجتمع بـ "بسام كوسا" على شاهد

تعود الفنانة الفلسطينية السورية فرح بسيسو للتلفزيون بعد فترة من الغياب لجمهورها، وهذه المرة عبر منصة نتفليكس العالمية في مسلسل أمريكي قصير سيعرض في 24 اغسطس المقبل

فرح بسيسو في المسلسل الأمريكي مو عامر

تداول الجمهور بشكل كبير البرومو الأول للمسلسل الأمريكي، وظهرت فيه الفنانة السورية في مقطع تتحدث باللغة العربية وتحديدًا اللهجة الفلسطينية مع النجم الأمريكي الفلسطيني محمد عامر او مو عامر

وتفاعل الجمهور مع ظهور الفنانة الفلسطينية التي اشتهرت من خلال مشاركتها في الدراما السورية، وأثنى الجمهور على ادائها المميز وخفة ظلها في المشهد الذي ظهرت به مبدين حماستهم الكبيرة في انتظار عرض العمل

ويتكون المسلسل الأمريكي القادم من 6 حلقات فقط، يروي قصة صراع عائلة فلسطينية لاجئة والتناقضات التي سيعشيها الأبناء في امريكا ما بين الحفاظ على دينهم وعاداتهم وسط المجتمع الأمريكي

فرح بسيسو على منصة شاهد

ويبدو ان عودة الفنانة الفلسطينية التي اشتهرت في فترة التسعينات وقدمت العديد من الأدوار المميزة لن تكون عادية حيث كانت البداية من منصة نتفليكس لتنتقل لاحقًا إلى المنصة الأشهر عربيًا شاهد

وكشف الحساب الرسمي لمنصة شاهد عبر انستغرام عن بدء تصوير مسلسل من انتاجات شاهد سيحمل اسم الغريب وسيجمع فرح بسيسو بالفنان السوري الشهير بسام كوسا

يُشار إلى ان بسيسو هي فنانة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية واشتهرت من خلال مشاركتها بالدراما السورية، حيث قدمت العديد من الأدوار المميزة في سوريا

اختفت بسيسو عن الشاشة بعد زواجها وسفرها إلى الخارج، وكانت تتميز بجمالها اللافت ونعومتها حيث كانت فتاة احلام العديد من الشباب، لتعود بعد غياب بقوة للمشاركة في عدد من الأعمال