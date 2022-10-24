فردوس عبدالحميد تتعرض للسخرية لتجسيدها أم بعمر الـ20 في "الضاحك الباكي"

تعرضت الفنانة المصرية القديرة فردوس عبدالحميد لحملة تنمر عنيفة بعد ظهورها في مسلسل "الضاحك الباكي"، مجسدةً دور أم شابة، رغم أنها في السبعينات من عمرها.

فردوس عبدالحميد في "الضاحك الباكي"

جسدت فرودس عبدالحميد دور والدة "نجيب الريحاني" في مرحلة الطفولة؛ ما يعني أنها لا بد أن تكون بعمر الثلاثينات أو العشرينيات لتؤدي مثل هذا الدور، وهو أمر لم يتغاضَ عنه المشاهدون الذين استهجنوا تواجدها في العمل وأدءها دورًا لا يتناسب مع عمرها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحاولات المستمرة للمخرج الكبير محمد فاضل وإصراره الدائم على إقحام زوجته في أعماله.

وبدأت حملة التنمر والسخرية، بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، التي استعرضت فيه طفولة نجيب الريحاني وحياته العائلية وأسرته المكونة من والده العراقي "إلياس"، ووالدته "لطيفة"، وأشقائه الثلاث، حيث ابتدأ المشهد بسرد قصة العائلة بصوت فردوس لمدة 10 دقائق.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانهالت التعليقات الساخرة والغاضبة من اختيارها لأداء والدة في الثلاثينات من عمرها، فكتبت إحداهن منتقدةً اتهتار المخرج بعقليو المشاهد: "فردوس عبدالحميد ايه يا عالم اللي عندها طفل رضيع وهي كاسرة السبعين ما تتقوا الله في خليتين المخ اللي فاضلينلنا".

وأضافت أخرى: "أنا بحب وبحترم الفنانه فردوس عبدالحميد لكن اللى حصل دا مهزله ازاى يعنى ام اطفال وليها طفل بيرضع واضح السن جداا مكنش هيجرا حاجه لو جابو بنت شابه تعمل الكام حلقه الأوائل".

وأوضحت إحداهن أن على المخرج أن يلجأ لممثلة أصغر سنًا في بداية المسلسل باعتبار أن الريحاني يبلغ من العمر في المشهد ما يقرب الـ10 سنوات، وكتبت: "مسلسل الضاحك الباكي عن حياه نجيب الريحاني والمخرج محمد فاضل جايب فردوس عبدالحميد أم نجيب الريحاني طفل عنده ١٠ سنين وهي فوق ال ٧٠ سنة بوظت المسلسل ياعم فاضل ونبي ده كلام ياسيدي كنت جبتها أم لما يكبر أنما ده هبل وغباء".

رد فردوس عبدالحميد

وردَّت فردوس على الانتقادات التي طالت العمل، مُشيرةً إلى أن السر وراء لعبها الشخصية حينما كان الريحاني بعمر صغير سببه أنهم لم يتمكنوا من الاستعانة بممثلة لأداء مشاهدها في الحلقة الأولى فقط، لاسيما أن الحلقة الثانية تشهد نقلة نوعية في الأحداث بعد مرور 20 عامًا.

