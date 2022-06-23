فردوس عبد الحميد تتعاقد على بطولة مسلسل (حرب الجبالي)

تعاقدت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد على المشاركة في بطولة مسلسل (حرب الجبالي) مع الفنان أحمد خالد صالح و أحمد رزق والمكون من 45 حلقة. ومن المقرر انطلاق تصويره المسلسل خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل صناع العمل على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير.

مسلسل (حرب الجبالي) تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي لا يخلو من الاثارة والتشويق، ومن المقرر عرضه على مدار ثلاثة مواسم ، يتألف كل موسم من 15 حلقة.

يذكر أن الفنانة فردوس عبد الحميد ظهرت كضيفة شرف في حلقتين من حلقات مسلسل (مكتوب عليا) مع النجم أكرم حسنى في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولة العمل كل من عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.