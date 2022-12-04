فريد يحتفل بعيد ميلاد سيران في كواليس "الطائر الرفراف".. هل أثار غيرة حبيبها؟

شاركت النجمة التركية الشهيرة "عفراء ساراتش أوغلي" مجموعة من الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من احتفال طاقم مسلسل "الطائر الرفراف" بعيد ميلادها الـ 25 الذي صادف يوم 2 ديسمبر الماضي.

عفراء ساراتش أوغلي تحتفل بعيد ميلادها في كواليس الطائر الرفراف

احتفلت النجمة التركية "عفراء ساراتش" بعيد ميلادها الـ 25، وتداول المتابعون عبر السوشال ميديا مقاطع فيديو والتي ظهرت فيها عفراء وسط طاقم العمل وهم يحتفلون بعيد ميلادها.

وكان من الملفت في احتفالات عيد ميلاد عفراء هو التناغم الواضح الذي ظهر بين الثنائي "عفراء ساراتش" والنجم التركي "ميرات رمضان دمير، واللذان يجسّدان دور البطولة في المسلسل بشخصيتي "سيران وفريد".

وتواجد في الاحتفال الفنان التركي ميرت يازجي أوغلو حبيب الفنانة عفراء الذي ظهر في الفيديو يتوسط عفراء والنجم ميرت رمضان، وراح الجمهور للحديث عن غيرته منه بسبب النظرة التي ظهرت عليه في الفيديو.

في المقابل أكد الكثيرون أن بقية الفيديوهات تظهر علاقة طيبة تجمع ميرت حبيب عفراء وميرت زميلها في العمل وان هذا الفيديو المتداول يظهر فيه ميرت اوغلو وهو متأثرًا لذلك بدا في هذا الشكل.

النجمة عفراء ساراتش ومسلسل الطائر الرفراف

تشارك النجمة الشابة حاليًا بشخصية سيران في مسلسل الطائر الرفراف التي ترتبط بشاب متهور وغير مسؤول يدعى فريد بعد ارغام والدها لها، وتبدأ الكثير من الأحداث بسبب علاقتهما التي تتنوع ما بين الطريفة والكوميدية.

ويحقق العمل نجاحًا كبيرًا دفع قناة ام بي سي لدبلجته وعرضه تحت اسم فريد في نفس الوقت الذي يعرض في تركيا.