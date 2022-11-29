مغني تركي يُعرض الزواج على هاندا ارتشيل.. وهذا ردّها!

أطلق المغني التركي الشهير "يلماز مورغول" العديد من التصريحات التي أثارت جدلًا حول النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل"، حيث عبّر عن اعجابه الشديد بها.

يلماز مورغول يعبّر عن اعجابه بـ هاندا ارتشيل

كشف المغني التركي الشهير "يلماز مورغول" خلال مقابلة صحفية له بأنه من أكبر المعجبين بالنجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل".

وصرّح يلماز حول هذا الموضوع بقوله: "أنا معجب بجمال هاندا وموهبتها الكبيرة، وانا لا أفهم أبداً الأشخاص الذين ينتقدونها خاة اولئك الذين ينتقدون شكلها الجميل".

وتابع المغني التركي: "أنا معجب بها كثيراً وأرغب بالزواج منها جداً"، ولم تردّ هاندا على تصريحاته ابداً ولم تعلّق على عرض الزواج حتى هذه اللحظة.

ورأى البعض ان عرض الزواج غير حقيقي وأنه أراد من خلاله اثارة الجدل، لذلك فإن تجاهل الفنانة التركية لتصريحاته أمر جيد وتصرف احترافي.

هاندا ارتشيل تهاجم الصحافة التركية

يشار بأن النجمة التركية الشهيرة كانت قد هاجمت صحفي تركي خلال يوم عيد ميلادها قبل أيام، حيث وجه الصحفي في نهاية حديثه سؤال حول ما اذا كانت قد خضعت لعمليات تجميل خاصة مع انتشار الكثير من الصور التي تقارن بين شكلها الماضي والحاضر.

وأثار هذا السؤال غضب هاندا من الصحفي كثيراً وقالت له: "هذا السؤال غريب جداً، وياليت لم تنهوا يومي الجميل بهذا الشكل، فهذا السؤال سخيف وتافه جداً وكان يمكننا الحديث بشكل لطيف".