انسحاب النجم "جانسو فيرنجي" من مسلسل طائر الرفراف.. والجمهور "لن يحدث فرقًا"

أعلن النجم التركي الشهير "جانسو فيرينجي" عن خبر صادم بالنسبة لجمهور المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" أو فريد والذي لاقى نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في تركيا والوطن العربي

جانسو فيرينجي ينسحب من الطائر الرفراف "فريد"

قررّ النجم التركي الشهير "جانسو فيرينجي" أن ينهي دور شخصية "ابراهيم" والتي يقوم بتجسيدها في المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف"، الذي يعرض على قناة ام بي سي 4 تحت اسم فريد.

وبالرغم من ان المسلسل ما يزال في بداياته في الحلقة الحادية عشر "بالنسخة التركية"، إلا أن جانسو أعلن انسحابه من المسلسل بشكل مفاجىء وصادم في بيان نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقال جانسو في البيان : "قررت انهاء شخصية ابراهيم والتي أقوم بتجسيدها في مسلسل "طائر الرفراف" بالاتفاق بيني وبين شركة الانتاج".

وتابع جانسو في بيانه: "اتمنى ان تكون نسب المشاهدات عالية وان يستمر المسلسل لمواسم طويلة وإلى اللقاء في مشاريع جديدة قادمة"، ولم يكشف جانسو عن السبب الحقيقي وراء انسحابه من المسلسل أو أي تفاصيل أخرى حول الأمر.

نبذة عن مسلسل "طائر الرفراف"

يشار بأن جانسو يجسّد شخصية "ابراهيم" وهو زوج "سلطانة" اللذان يعملان في قصر خالص اغا، وزوجته سلطانة واقعة في حب الشاب "فريد" وبينهما علاقة.

وتدور قصة المسلسل حول الشاب المدلل فريد والذي يجبره جدّه على الزواج من فتاة من عنتاب تدعى سيران والتي أجبرها والدها هي أيضاً على الزواج.

وتبدأ تفاصيل المسلسل عندما يعرّف فريد حبيبته بيلين على زوجته سيران في ليلة زفافه وتبدأ المشاكل والمشاحنات بينهما.