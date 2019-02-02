فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة (حبيتك)

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية (حبيتك) عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وهي من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان وتوزيع على أباظة، جسب موقع اليوم السابع.

وتقول كلمات الأغنية (ممكن تقابل في كل عمرك حكاية تبقى البداية لكل حلو في حياتك في وقت اللي تحس فيه بالنهاية تعوضك ياحبيبي كل اللي فات).

تعد الأغنية التعاون الثانى بين فضل ومحمد رفاعي، حيث تعاونا من فترة في أغنية (يلا مع السلامة) والتي حققت نجاح كبير.