فضل شاكر يستعد لطرح أغنيته الجديده (يا ترى)

يستعد النجم فضل شاكر لطرح أغنية جديدة بعنوان (يا ترى) على موقع (يوتيوب،) وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.

وقال مؤلف الأغنية اللبناني، أنه سعيد جدا بالعمل مع فضل شاكر، لأنه فنان كبير موهب جدا وإحساسه قوى من خلال تقديم الأغاني، والعمل معه نجد حاله الكيمياء المشتركة، والأغنية باللهجة اللبنانية، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية وقت طرحها إعجاب الجمهور بمختلف أنحاء الدول العربية، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر هي أغنيته الجديدة (حبيتك)، والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان على أباظة، توزيع على أباظة.