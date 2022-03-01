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فضل شاكر يطرح (دمعة) ثالث أغنيات ألبومه الجديد

منشور 01 آذار / مارس 2022 - 03:13
فضل شاكر
فضل شاكر

طرحت شركة (روتانا) أغنية جديدة للفنان فضل شاكر بعنوان (دمعة). والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع عمر الصباغ.

وتقول كلمات الأغنة نذكر منها :(شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ..إلا الخوف والحرمان والقسيي..ودمعة تسلم دمعة .. وجمعة تودع جمعة وقلبي مثل الشمعة.. يدوب ويحترق فييّ).

ويطرح المطرب فضل شاكر، ألبومه المينى الذي يضم 6 أغنيات. بعنوان "بجامل ناس" ولكن بنشر أغنية كل أسبوع أولها كانت أغنية "بجامل ناس" من كلمات محمد الجمال وألحان مدين، كما طرح أغنية "توقعنى" من كلمات محمد القاسمى، ألحان إبراهيم الغانم.

 

 

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