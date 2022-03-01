فضل شاكر يطرح (دمعة) ثالث أغنيات ألبومه الجديد

طرحت شركة (روتانا) أغنية جديدة للفنان فضل شاكر بعنوان (دمعة). والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع عمر الصباغ.

وتقول كلمات الأغنة نذكر منها :(شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ..إلا الخوف والحرمان والقسيي..ودمعة تسلم دمعة .. وجمعة تودع جمعة وقلبي مثل الشمعة.. يدوب ويحترق فييّ).

ويطرح المطرب فضل شاكر، ألبومه المينى الذي يضم 6 أغنيات. بعنوان "بجامل ناس" ولكن بنشر أغنية كل أسبوع أولها كانت أغنية "بجامل ناس" من كلمات محمد الجمال وألحان مدين، كما طرح أغنية "توقعنى" من كلمات محمد القاسمى، ألحان إبراهيم الغانم.