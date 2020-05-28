فضل شاكر يطرح (غيب) و باللهجة المصرية

يستعد النجم فضل شاكر لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم (غيب) من كلمات محمد رفاعي والحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم، حسب موقع صدى البلد.

وتقول كلمات الاغنية :( غيب عن عيني لو مرتاح..واعتبره حب وراح وانساني.. عن نفسي مش هانساك..روح مش فارقه عندي كتير..جوايا حب كبير..وكفاية اللي انا عشته معاك..في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني).

يذكر ان أغنية (بتوحشيني) للفنان فضل شاكرحققت ، 5 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع (يوتيوب)، منذ الخميس الماضي

أغنية (بتوحشيني) من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي علي اباظة.